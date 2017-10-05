Россия разрешила саудитам собирать автоматы Калашникова

Саудовская военно-промышленная компания заключила соглашение с «Рособоронэкспортом», согласно которому Саудовская Аравия получит право начать производство автоматов Калашникова серии А-103 на своей территории, сообщает «Интерфакс».

Меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения подписали генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев и председатель совета директоров саудовской компании Ахмад аль Хатыб. Саудовская Аравия также получит право на производство патронов различного назначения.

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В июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор в сфере военно-технического сотрудничества на сумму 3,5 миллиарда долларов. Тогда же он отмечал, что саудовцы поставили условие — открыть производство на территории королевства. Наиболее простым решением, по мнению Чемезова, было построить завод по производству автоматов Калашникова.