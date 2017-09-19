Министр культуры Владимир Мединский назвал автомат Калашникова культурным брендом России. Об этом он заявил на открытии памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве во вторник, 19 сентября, передает «Интерфакс».

Глава Минкульта сравнил конструктора с механиком-изобретателем Иваном Кулибиным, отметив, что Калашников — «воплощение самых лучших черт русского человека».

«Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — это все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которых, конечно, автомат Калашникова — настоящий, можно сказать, культурный бренд России», — сказал Мединский.

Памятник установили на пересечении улиц Садово-Каретная и Долгоруковская. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает оружейника, держащего в руках автомат. Появление скульптуры вызвало дискуссию в соцсетях. Музыкант Андрей Макаревич назвал ее бездарной и уродливой. В ответ на это автор памятника Салават Щербаков посоветовал певцу не лезть в чужую профессиональную сферу.