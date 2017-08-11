Чей ствол крепче

Модульность и мультикалиберность — едва ли не самые модные тренды западной «стрелковки». Почти все образцы, позиционирующиеся, как «винтовки XXI века» — FN SCAR, Beretta ARX, Bushmaster ACR — имеют модульную конструкцию, а некоторые системы позволяют варьировать применяемые боеприпасы — скажем, переходить с малоимпульсного 5,56х45 НАТО на полновесный 7,62х51. Нашу АК-платформу, напротив, не раз упрекали в излишней «монолитности», считая ее признаком отсталости и морального устаревания системы. Теперь в арсенале двух крупнейших российских производителей оружия есть модульные конструкции на базе калашникова, а одна из них «заточена» под гражданский рынок.

Стильно, модно, молодежно

На днях в сети появились фото и общие описания последних разработок Вятско-Полянского завода «Молот». Это прототип легкого пулемета поддержки со сменными стволами разной длины (калибр 5,45х39) и его гражданский вариант — мультикалиберный полуавтоматический карабин с тремя сменными стволами (калибры 7,62х39 миллиметров, 6,5х39 Grendel, .366 ТКМ).

Оба изделия имеют современный дизайн, оснащены складными телескопическими прикладами, регулируемым газовым узлом и откидной крышкой ствольной коробки с интегрированной планкой Пикатинни. Еще из эргономических решений можно отметить загнутую вверх рукоятку затвора, как на израильском Galil. Видимо, это должно облегчить перезарядку оружия левой рукой.

Модульный пулемет ВПМЗ «Молот» Фото: журнал «Калашников» 1 /2

Предполагается, что гражданскую версию покажут на осенней выставке «Оружие и охота». О перспективах военной модели пока информации нет. Судя по имеющимся фотографиям, этот образец будет оснащаться двумя стволами, коротким и длинным, что позволит при необходимости превращать его в легкий пулемет и в штурмовую винтовку. Это напоминает концепцию РПК-16 от концерна «Калашников», который впервые был представлен год назад на выставке «Армия-2016». По сути, это и был первый модульный калашников.

Напомним, РПК-16 — это инициативная разработка концерна, которая по замыслу создателей должна совмещать в себе легкое оружие поддержки для городских боев с габаритами автомата. Что, в свою очередь, отсылает к еще одному модному западному тренду. В начале 2000-х Корпус морской пехоты США инициировал программу IAR (Infantry Automatic Rifle), в рамках которой предполагалось сделать ручной пулемет, а де-факто — автомат с утяжеленным стволом. В 2009 году по итогам конкурса под индексом M27 IAR был принят пулемет фирмы Heckler & Koch, представляющий собой слегка доработанную винтовку НК416.

Видео: Концерн Калашников / YouTube

РПК-16 также отличает современная эргономика и дизайн (складной телескопический приклад, эргономичная рукоять и так далее), но это не главное. Основные узлы РПК-16 — система запирания, газовый двигатель, ствольная коробка — повторяют аналогичные элементы АК-74 или РПК-74. Первое важное отличие — сменные стволы длиной 370 и 550 миллиметров. Именно благодаря им можно менять функционал оружия.

Другая фишка — съемная крышка ствольной коробки с направляющей Пикатинни, которая жестко крепится к ствольной коробке и фиксируется поперечным замком спереди, а подпружиненный элемент в задней части выбирает возможные люфты. Эта схема, по словам разработчиков, «позволяет надежно монтировать современные прицельные комплексы и сохранять среднюю точку попаданий после снятия крышки». Для питания РПК-16 использует штатные магазины автоматов АК-74 и РПК-74 на 30 и 45 патронов, а также барабанный магазин на 95 патронов.

А оно не взорвется?

На образцах «Молота» сменные стволы монтируются к ствольной коробке с помощью накидной гайки, по аналогии с американскими винтовками типа AR15/М16. Некоторые наблюдатели сразу усмотрели в этом потенциальную проблему.

У AR-платформы затвор запирается за выступы в хвостовике ствола, поэтому если гайка недотянута и ствол слегка «гуляет», то затвор все равно будет жестко держать патрон в патроннике. В АК-системах запирание осуществляется за вкладыш ствольной коробки, то есть при недостаточной затяжке увеличивается так называемый зеркальный зазор — расстояние от казенной части ствола до зеркала затвора. А это грозит разрывом гильзы — вплоть до разрушения оружия и травмы стрелка.

РПК-16 с барабанным магазином Фото: концерн «Калашников» 1 /2

Стволы РПК-16 крепятся не гайкой, а поперечным вкладышем. Такая конструкция, по словам производителя, должна гарантировать однотипную установку ствола. Впрочем, специалисты, знакомые с конструкцией «Молота», уверяют, что и здесь бояться нечего.

«С конструктивной точки зрения, никаких сомнительных конструкторских решений я не вижу, — заявил «Ленте.ру» главред журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. — Проведена корректная модернизация и доработка существующего проверенного образца». Он подчеркнул, что отстрелял несколько сотен патронов из модульного пулемета «Молота» без каких-то проблем.

«Опасения по поводу возможного откручивания гайки в процессе эксплуатации считаю преувеличенными, — соглашается мастер спорта по практической стрельбе Сергей Орлов. — При необходимости этот вопрос решается применением фиксатора резьбы». Однако, по его словам, остается вопрос, как рядовой пользователь сможет в домашних условиях регулировать зеркальный зазор при смене ствола? Спортсмен предполагает, что эта проблема решается прецизионным изготовлением стволов. В этом случае специальная подгонка не понадобится.

Кому нужен пулемет-трансформер?

Эксперты напоминают, что РПК-16, как и оружие «Молота» — это инициативные разработки, которые соответствуют модным трендам и показывают возможности производителей. Однако не факт, что предложенные решения действительно заинтересуют военных.

«С точки зрения военного исполнения я не вижу необходимости в сменных стволах в таком виде», — говорит Михаил Дегтярев, подчеркивая, что «какое-то значение» для армейских образцов может иметь только быстросменный ствол, который стрелок может поменять за несколько секунд прямо «на рабочем месте», без применения инструментов (как на единых пулеметах ПК и ПКМ).

Однако новые системы «Калашникова» и «Молота» такой функции не предусматривают. Для замены стволов на модульном пулемете и карабине «Молота» нужен специальный ключ и несколько минут работы в условиях мастерской. Ствол РПК-16 меняется с помощью инструментов, входящих в его комплект (выколотка и отвертка), а по завершении операции необходим контроль средней точки попадания. «В быстрой замене нет необходимости, — пояснили «Ленте.ру» в концерне «Калашников». — Это легкое оружие огневой поддержки, и к нему предъявляются иные требования, нежели к ПК/ПКМ».

Модульный пулемет «Молота» с коротким стволом Фото: журнал «Калашников»

Что касается текущего статуса РПК-16, то в концерне «Калашников» его прокомментировали так: «Опытно-конструкторская работа завершена, и предварительные испытания пройдены успешно. В настоящее время изделие находится на этапе изготовления партии образцов для проведения опытно-войсковой эксплуатации». Ранее сообщалось, что Минобороны намерено заказать опытную партию новых пулеметов. Статус инициативной разработки «Молота» пока неизвестен.

В то же время эксперты согласны, что модульный калашников будет интересным решением для гражданского рынка. «Я считаю, что основной аудиторией могут стать стрелки-спортсмены, занимающиеся практической стрельбой, и просто любители пострелять, для которых важно иметь выбор среди калибров 6,5 Grendel и 7,62х39, — поделился прогнозом Дегтярев. — Использование "гренделя" позволяет применять оружие на соревнованиях по практической стрельбе в мажорном факторе (то есть позволяет получить больше очков за результативный выстрел — прим. «Ленты.ру»), а дешевый патрон 7,62х39 использовать для тренировок».

Третий ствол, под гладкоствольный патрон .366 ТКМ, эксперт считает излишним, а его установку объясняет тем, что «эта технология у "Молота" достаточно отработана и расширяет возможности комплекса». Дело в том, что этот патрон весьма дорог, а оружие под него популярно среди тех владельцев, кто хотел бы иметь нарезной карабин, но не может его купить из-за отсутствия пятилетнего стажа.

Впрочем, очевидно, что выбор калибров для гражданской версии модульного «калаша» продиктован не чаяниями спортсменов, а техническими соображениями. Донца гильзы у всех трех патронов одинаковы. «В этом случае нет необходимости комплектовать карабин дополнительным затвором, а в некоторых случаях и затворной рамой», — пояснил Сергей Орлов. Если исходно система сделана под малокалиберный 5,45х39 или .223 Rem. то для перехода на калибр 7,62х39 нужно менять затвор, а также серьезно дорабатывать шахту магазина.

Откидную крышку ствольной коробки Орлов также считает спорным решением: «По опыту эксплуатации различных вариантов откидных крышек нормальную жесткость и повторяемость они не обеспечивают. При этом проушины, к которым крепится крышка, делают невозможной установку планки Пикатинни на колодку целика без серьезных слесарных работ».

Модным, но бессмысленным решением собеседник «Ленты» назвал и загнутую вверх «галиловскую» рукоятку затвора — ей будет «крайне неудобно» пользоваться при установке коллиматорных и оптических прицелов, кроме того, есть риск, что при стрельбе она будет цеплять за крепления оптики.