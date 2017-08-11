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Чей ствол крепче

Зачем из пулемета делать автомат и карабин

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Фото: страница Андрей Союстов в Facebook

Модульность и мультикалиберность — едва ли не самые модные тренды западной «стрелковки». Почти все образцы, позиционирующиеся, как «винтовки XXI века» — FN SCAR, Beretta ARX, Bushmaster ACR — имеют модульную конструкцию, а некоторые системы позволяют варьировать применяемые боеприпасы — скажем, переходить с малоимпульсного 5,56х45 НАТО на полновесный 7,62х51. Нашу АК-платформу, напротив, не раз упрекали в излишней «монолитности», считая ее признаком отсталости и морального устаревания системы. Теперь в арсенале двух крупнейших российских производителей оружия есть модульные конструкции на базе калашникова, а одна из них «заточена» под гражданский рынок.

Стильно, модно, молодежно

На днях в сети появились фото и общие описания последних разработок Вятско-Полянского завода «Молот». Это прототип легкого пулемета поддержки со сменными стволами разной длины (калибр 5,45х39) и его гражданский вариант — мультикалиберный полуавтоматический карабин с тремя сменными стволами (калибры 7,62х39 миллиметров, 6,5х39 Grendel, .366 ТКМ).

Оба изделия имеют современный дизайн, оснащены складными телескопическими прикладами, регулируемым газовым узлом и откидной крышкой ствольной коробки с интегрированной планкой Пикатинни. Еще из эргономических решений можно отметить загнутую вверх рукоятку затвора, как на израильском Galil. Видимо, это должно облегчить перезарядку оружия левой рукой.

Предполагается, что гражданскую версию покажут на осенней выставке «Оружие и охота». О перспективах военной модели пока информации нет. Судя по имеющимся фотографиям, этот образец будет оснащаться двумя стволами, коротким и длинным, что позволит при необходимости превращать его в легкий пулемет и в штурмовую винтовку. Это напоминает концепцию РПК-16 от концерна «Калашников», который впервые был представлен год назад на выставке «Армия-2016». По сути, это и был первый модульный калашников.

Напомним, РПК-16 — это инициативная разработка концерна, которая по замыслу создателей должна совмещать в себе легкое оружие поддержки для городских боев с габаритами автомата. Что, в свою очередь, отсылает к еще одному модному западному тренду. В начале 2000-х Корпус морской пехоты США инициировал программу IAR (Infantry Automatic Rifle), в рамках которой предполагалось сделать ручной пулемет, а де-факто — автомат с утяжеленным стволом. В 2009 году по итогам конкурса под индексом M27 IAR был принят пулемет фирмы Heckler & Koch, представляющий собой слегка доработанную винтовку НК416.

Видео: Концерн Калашников / YouTube

РПК-16 также отличает современная эргономика и дизайн (складной телескопический приклад, эргономичная рукоять и так далее), но это не главное. Основные узлы РПК-16 — система запирания, газовый двигатель, ствольная коробка — повторяют аналогичные элементы АК-74 или РПК-74. Первое важное отличие — сменные стволы длиной 370 и 550 миллиметров. Именно благодаря им можно менять функционал оружия.

Другая фишка — съемная крышка ствольной коробки с направляющей Пикатинни, которая жестко крепится к ствольной коробке и фиксируется поперечным замком спереди, а подпружиненный элемент в задней части выбирает возможные люфты. Эта схема, по словам разработчиков, «позволяет надежно монтировать современные прицельные комплексы и сохранять среднюю точку попаданий после снятия крышки». Для питания РПК-16 использует штатные магазины автоматов АК-74 и РПК-74 на 30 и 45 патронов, а также барабанный магазин на 95 патронов.

А оно не взорвется?

На образцах «Молота» сменные стволы монтируются к ствольной коробке с помощью накидной гайки, по аналогии с американскими винтовками типа AR15/М16. Некоторые наблюдатели сразу усмотрели в этом потенциальную проблему.

У AR-платформы затвор запирается за выступы в хвостовике ствола, поэтому если гайка недотянута и ствол слегка «гуляет», то затвор все равно будет жестко держать патрон в патроннике. В АК-системах запирание осуществляется за вкладыш ствольной коробки, то есть при недостаточной затяжке увеличивается так называемый зеркальный зазор — расстояние от казенной части ствола до зеркала затвора. А это грозит разрывом гильзы — вплоть до разрушения оружия и травмы стрелка.

Стволы РПК-16 крепятся не гайкой, а поперечным вкладышем. Такая конструкция, по словам производителя, должна гарантировать однотипную установку ствола. Впрочем, специалисты, знакомые с конструкцией «Молота», уверяют, что и здесь бояться нечего.

«С конструктивной точки зрения, никаких сомнительных конструкторских решений я не вижу, — заявил «Ленте.ру» главред журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. — Проведена корректная модернизация и доработка существующего проверенного образца». Он подчеркнул, что отстрелял несколько сотен патронов из модульного пулемета «Молота» без каких-то проблем.

«Опасения по поводу возможного откручивания гайки в процессе эксплуатации считаю преувеличенными, — соглашается мастер спорта по практической стрельбе Сергей Орлов. — При необходимости этот вопрос решается применением фиксатора резьбы». Однако, по его словам, остается вопрос, как рядовой пользователь сможет в домашних условиях регулировать зеркальный зазор при смене ствола? Спортсмен предполагает, что эта проблема решается прецизионным изготовлением стволов. В этом случае специальная подгонка не понадобится.

Кому нужен пулемет-трансформер?

Эксперты напоминают, что РПК-16, как и оружие «Молота» — это инициативные разработки, которые соответствуют модным трендам и показывают возможности производителей. Однако не факт, что предложенные решения действительно заинтересуют военных.

«С точки зрения военного исполнения я не вижу необходимости в сменных стволах в таком виде», — говорит Михаил Дегтярев, подчеркивая, что «какое-то значение» для армейских образцов может иметь только быстросменный ствол, который стрелок может поменять за несколько секунд прямо «на рабочем месте», без применения инструментов (как на единых пулеметах ПК и ПКМ).

Однако новые системы «Калашникова» и «Молота» такой функции не предусматривают. Для замены стволов на модульном пулемете и карабине «Молота» нужен специальный ключ и несколько минут работы в условиях мастерской. Ствол РПК-16 меняется с помощью инструментов, входящих в его комплект (выколотка и отвертка), а по завершении операции необходим контроль средней точки попадания. «В быстрой замене нет необходимости, — пояснили «Ленте.ру» в концерне «Калашников». — Это легкое оружие огневой поддержки, и к нему предъявляются иные требования, нежели к ПК/ПКМ».

Что касается текущего статуса РПК-16, то в концерне «Калашников» его прокомментировали так: «Опытно-конструкторская работа завершена, и предварительные испытания пройдены успешно. В настоящее время изделие находится на этапе изготовления партии образцов для проведения опытно-войсковой эксплуатации». Ранее сообщалось, что Минобороны намерено заказать опытную партию новых пулеметов. Статус инициативной разработки «Молота» пока неизвестен.

В то же время эксперты согласны, что модульный калашников будет интересным решением для гражданского рынка. «Я считаю, что основной аудиторией могут стать стрелки-спортсмены, занимающиеся практической стрельбой, и просто любители пострелять, для которых важно иметь выбор среди калибров 6,5 Grendel и 7,62х39, — поделился прогнозом Дегтярев. — Использование "гренделя" позволяет применять оружие на соревнованиях по практической стрельбе в мажорном факторе (то есть позволяет получить больше очков за результативный выстрел — прим. «Ленты.ру»), а дешевый патрон 7,62х39 использовать для тренировок».

Третий ствол, под гладкоствольный патрон .366 ТКМ, эксперт считает излишним, а его установку объясняет тем, что «эта технология у "Молота" достаточно отработана и расширяет возможности комплекса». Дело в том, что этот патрон весьма дорог, а оружие под него популярно среди тех владельцев, кто хотел бы иметь нарезной карабин, но не может его купить из-за отсутствия пятилетнего стажа.

Впрочем, очевидно, что выбор калибров для гражданской версии модульного «калаша» продиктован не чаяниями спортсменов, а техническими соображениями. Донца гильзы у всех трех патронов одинаковы. «В этом случае нет необходимости комплектовать карабин дополнительным затвором, а в некоторых случаях и затворной рамой», — пояснил Сергей Орлов. Если исходно система сделана под малокалиберный 5,45х39 или .223 Rem. то для перехода на калибр 7,62х39 нужно менять затвор, а также серьезно дорабатывать шахту магазина.

Откидную крышку ствольной коробки Орлов также считает спорным решением: «По опыту эксплуатации различных вариантов откидных крышек нормальную жесткость и повторяемость они не обеспечивают. При этом проушины, к которым крепится крышка, делают невозможной установку планки Пикатинни на колодку целика без серьезных слесарных работ».

Модным, но бессмысленным решением собеседник «Ленты» назвал и загнутую вверх «галиловскую» рукоятку затвора — ей будет «крайне неудобно» пользоваться при установке коллиматорных и оптических прицелов, кроме того, есть риск, что при стрельбе она будет цеплять за крепления оптики.

Владислав Гринкевич

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