Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) примет участие в строительстве инновационного города Neom в Саудовской Аравии. Об этом в четверг, 26 октября, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, РФПИ займется привлечением российских высокотехнологичных компаний в солнечной энергетике, здравоохранении и образовании, технологиях искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал Дмитриев.

24 октября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о планах по строительству инновационного города Neom на берегу Красного моря. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 миллиардов долларов, средства выделят правительство королевства, его суверенный фонд и частные инвесторы.