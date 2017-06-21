Король Саудовской Аравии сменил наследника

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сменил наследного принца. На престол взойдет Мухаммед бен Салман. Ранее страну должен был возглавить Мухаммед бен Найеф, сообщает утром в среду телеканал Al Arabiya.

Наследник престола назначается королем после избрания его Советом преданности. Ранее за смену кронпринца проголосовал 31 из 34 членов совета.

Тем же королевским указом король сместил Мухаммеда бен Найефа с поста министра внутренних дел, передав должность принцу Абдул-Азизу бин Сауду бин Найефу, а Ахмед бен Мухаммед аль-Салем стал его заместителем.

Мухаммед бен Найеф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Салман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Салман получил титул заместителя наследного принца.

22 апреля король назначил послом страны в США своего сына принца Халеда. Данное назначение — одна из серии сделанных королем 22 апреля кадровых перестановок. Помимо этого, он заменил министра информации, снял с должностей главу министерства по делам государственной службы и командующего армией, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны.