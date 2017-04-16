Матвиенко анонсировала визит короля Саудовской Аравии в Россию

Визит короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда в Россию может состояться уже в этом году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Как вы знаете, президент РФ Владимир Путин пригласил короля Саудовской Аравии посетить с официальным визитом Россию. Монарх сказал, что он с благодарностью это предложение принял, планирует посетить РФ, возможно, это получится даже в этом году», — сказала она.

По словам Матвиенко, Салман Аль Сауд прямо во время встречи дал все необходимые поручения правительству по подготовке визита.

Встреча спикера Совета Федерации с саудовским монархом прошла в воскресенье, 16 апреля, в Эр-Рияде.

4 апреля король Саудовской Аравии провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. С обеих сторон была отмечена заинтересованность в наращивании российско-саудовского взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, говорилось в сообщении на сайте Кремля.