Лавров отреагировал на обвинения беглого генерала в адрес Асада

Заявление беглого сирийского генерала о том, что Дамаск скрыл запасы химического оружия, могло быть сделано под давлением. Такую точку зрения, как сообщает ТАСС, высказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала. Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия», — отметил министр.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Он напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия. «Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тысячи тонн, тогда как генерал заявил о том, что всего химического оружия было две тысячи тонн. Но почему генерал, если он знал про две тысячи тонн, три года молчал?» — задался вопросом Лавров.

«Поэтому я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — подытожил глава российского МИД.

14 апреля в газете The Guardian появилось интервью сирийского генерала Захера ас-Саката, который утверждает, что президент Башар Асад сумел скрыть сотни тонн химического оружия. Речь, в частности, идет о зарине.

4 апреля была совершена химатака на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун (провинция Идлиб). По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали.

Некоторые страны, например США, обвинили официальный Дамаск в применении химоружия. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат (провинция Хомс), откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун.