Матвиенко рассказала об общих целях Москвы и Эр-Рияда

Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление консолидироваться в борьбе с терроризмом. Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Сенатор рассказала, что в ходе своего визита в Эр-Рияд она обсудила с председателем Консультативной Ассамблеи (также известной как Совет Шуры — прим. «Ленты.ру») удары США по сирийской авиабазе. Она подчеркнула, что Россия не приемлет применение химического оружия, но прежде, чем выдвигать обвинения, необходимо провести независимое расследование.

Матвиенко добавила, что Россия не хочет, чтобы страны придумывали поводы для вторжения в суверенные государства, как это произошло в Ираке.

4 апреля была совершена химатака на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун (провинция Идлиб). По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали.

Некоторые страны, например США, обвинили официальный Дамаск в применении химоружия. Спустя три дня американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат (провинция Хомс), откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты вылетели в Хан-Шейхун.