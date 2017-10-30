Мир
 

Саудовским женщинам разрешат посещать стадионы

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С 2018 года жительницы Саудовской Аравии смогут присутствовать на спортивных состязаниях в Эр-Рияде, Эд-Даммаме и Джедде, пишет Arab News.

Как рассказал председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх, центральные стадионы трех городов переоборудуют, чтобы их смогли посещать женщины.

При этом подчеркивается, что болельщиц будут ждать вместе с семьями. По законам Саудовской Аравии, женщины имеют право выходить из дома только в сопровождении родственников-мужчин.

Как отмечает Arab News, впервые аравийки со своими семьями смогли прийти на стадион в сентябре текущего года на праздник Национального дня (объединения королевства). До этого посещать спортивные объекты имели право только мужчины.

В сентябре в Саудовской Аравии был снят запрет на вождение женщинами автомобилей. Новые правила должны заработать в середине следующего года.

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