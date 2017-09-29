Саудовца арестовали за обещание сжигать женщин-водителей

Подданного Саудовской Аравии арестовали за обещание сжигать женщин-водителей. Об этом сообщает Reuters.

«Клянусь перед лицом Аллаха, если увижу женщину со сломавшейся машиной, сожгу и тачку, и ее саму», — заявил в выложенном в интернет видеообращении мужчина в традиционной арабской одежде.

Саудовская газета Okaz, по данным Reuters, пояснила: мужчина возрастом около 20 лет задержан полицией по приказу губернатора административного округа Эш-Шаркия.

Указ о разрешении женщинам управлять автомобилем был подписан 26 сентября. Он вступит в силу в июне 2018 года.

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На протяжении десятилетий официальные лица давали запрету разное объяснение. Указывалось, например, что женщины за рулем противоречат саудовской культуре. Или что мужчины-водители не будут знать, как себя вести, если в соседнем автомобиле за рулем будет женщина. Отмечалось даже, что допуск женщин к управлению машиной приведет к беспорядочным половым связям и крушению саудовской семьи. Один из высокопоставленных богословов, не приводя доказательств, утверждал, например, что вождение вредит яичникам.

После мирового падения цен на нефть Саудовская Аравия пытается перестроить экономику, чтобы не зависеть от углеводородов, и мотивирует подданных искать работу в перспективных секторах хозяйства. Многие женщины королевства вынуждены были заказывать такси, чтобы ехать на работу, что снижало их доход и не мотивировало продолжать трудовую деятельность.