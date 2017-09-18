Саудовским женщинам разрешили работать авиадиспетчерами

Женщины в Саудовской Аравии впервые в истории королевства смогут работать авиадиспетчерами. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Arabian Business.

По данным издания, компания Saudi Air Navigation Services готова принять женщин на работу после того, как они пройдут годовое обучение в государственной академии гражданской авиации.

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В компании отметили, что этот план является частью национальной программы Vision 2030. Она призывает к диверсификации экономики и увеличению рабочих мест для подданных королевства.

В июне 2013 года телеканал Al Arabiya сообщал, что в Саудовской Аравии появилась первая женщина-авиадиспетчер. Отмечалось, что она будет «заниматься сопровождением самолетов по радиосвязи», при этом ей запрещено появляться на летном поле.

В Саудовской Аравии женщинам без сопровождения близкого родственника-мужчины нельзя посещать государственные учреждения, включая аэропорты и аэродромы. Другие права женщин в стране также ограничены. Они обязаны получать разрешения мужчины на путешествия, образование, трудоустройство и хирургическое вмешательство. Также они не имеют права водить машину.