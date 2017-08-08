Аэропорт Саудовской Аравии предложил услугу по транспортировке служанок

В международном аэропорту Король Халид в Эр-Рияде появилась услуга трансфера для служанок, прибывающих для работы в столицу Саудовской Аравии. Об этом сообщает BBC News.

Подобный сервис предлагает оператор данной воздушной гавани Riyadh Airports Company. Человек, ожидающий приезда иностранной домработницы, может заказать подобную услугу по телефону. После этого работницу доставят прямо к нему домой. Стоимость услуги не уточняется.

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на данную новость. Одни отметили, что трансфер избавит служанок от необходимости самим искать дом работодателя.

Другим такая услуга не очень понравилась. «С ними (с домработницами — прим. «Ленты.ру») будут обращаться как с грузом?» — задался вопрос некий микроблогер. Еще один пользователь в шутку предположил, что цель сервиса — не позволить горничным сбежать от своих хозяев.

В Саудовской Аравии трудятся сотни тысяч служанок из-за рубежа, главным образом, из Бангладеша и других стран Южной Азии. Правозащитники утверждают, что женщины зачастую работают в тяжелых условиях и не могут уволиться или выехать из страны без разрешения нанимателя.