В Саудовской Аравии извинились за отказ футболистов почтить память жертв теракта

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за то, что игроки национальной команды проигнорировали минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне. Об этом сообщается на сайте организации.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и безоговорочно приносит искренние извинения за проступок некоторых членов сборной. Игроки не хотели проявить неуважение, оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей. Мы осуждаем все акты терроризма и экстремизма», — говорится в заявлении.

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Инцидент произошел 8 июня перед квалификационным матчем ЧМ-2018 со сборной Австралии в Аделаиде. Диктор объявил минуту молчания, австралийцы выстроились в ряд, как принято в подобных случаях, а саудовские игроки остались на своих местах. Некоторые замерли, убрав руки за спину, остальные продолжили разминаться. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Австралии.

3 июня трое террористов на микроавтобусе совершили наезд на пешеходов около Лондонского моста. После этого злоумышленники доехали до рынка Боро, вышли из машины и с ножами напали на прохожих. Жертвами атаки стали 8 человек, 48 получили ранения различной степени тяжести.