Безоружный английский фанат дал отпор трем вооруженным ножами террористам

Фанат английского «Миллуола» Рой Лернер получил восемь ножевых ранений при сопротивлении вооруженным террористам, ворвавшимся в один из лондонских ресторанов. Об этом сообщает The Sun.

Вечером в субботу, 3 июня, злоумышленники ворвались в ресторан Black and Blue, расположенный на рынке Боро. Желая отвлечь их внимание, Лернер бросился на них и дал другим посетителям время скрыться. Мужчина получил ранения головы, шеи, живота, рук, ему пробили легкое. Он был госпитализирован в критическом состоянии, но вскоре пошел на поправку. Друзья подшутили над Лернером, подарив ему журнал с заголовком «Учись бегать».

«Когда они, крича, ворвались внутрь, я начал кричать на них в ответ. Я преградил им путь, пока остальные убегали через заднюю дверь. Получил столько ран, потому что один вышел против троих. Я просто пытался задержать их. Горжусь тем фактом, что спас других людей, и что террористов там же, около меня, и застрелили», — заявил 47-летний Лернер.

3 июня трое мужчин «южной внешности», как описали их очевидцы, на микроавтобусе совершили наезд на пешеходов около Лондонского моста. Они доехали до рынка Боро, вышли из машины и вооруженные ножами напали на прохожих. В результате атаки погибли семь человек, 48 получили ранения. Террористы были ликвидированы прибывшими на место преступления полицейскими.

