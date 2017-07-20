Гулявшую в Саудовской Аравии в мини-юбке женщину освободили

Видео: @Binjamaan_ / Twitter

В Саудовской Аравии освободили женщину, которую засняли разгуливающей по городским улицам в мини-юбке. Об этом сообщает The Independent.

«Ее отпустили без предъявления обвинений, прокуратура закрыла дело», — говорится в заявлении саудовских властей. По словам полицейских, девушка объяснила, что компрометирующее видео было загружено в интернет без ее ведома.

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О ее задержании стало известно 19 июля, дело было передано в генеральную прокуратуру. Видеоролики с «вызывающим» поведением девушки были опубликованы в сети днем ранее.

8 сентября 2016 года стало известно, что 47 процентов жителей Саудовской Аравии считают, что женщины могут одеваться как им угодно и требовать соблюдения строгого исламского дресс-кода не нужно.

Тем не менее по закону жительницы королевства обязаны носить абайю (длинное арабское платье с рукавами). Кроме того, большинство проживающих в стране женщин скрывают волосы и лицо никабом (головной убор с узкой прорезью для глаз).