Саудовская Аравия отменила запрет женщинам водить машины

Саудовская Аравия отменила многолетний запрет на вождение автомобилей женщинами. Об этом сообщает The New York Times.

О нововведении было объявлено по государственному телевидению и одновременно на пресс-конференции в Вашингтоне. Оно вступит в силу в июне 2018 года. Как отмечает издание, принятое решение подчеркивает, насколько большой урон этот запрет нанес международной репутации королевства.

Материалы по теме Право на права Почему саудовским женщинам разрешили голосовать, но запрещают водить

На протяжении десятилетий официальные лица давали ему разное объяснение. Указывалось, например, что женщины за рулем противоречат саудовской культуре. Или что мужчины-водители не будут знать, как себя вести, если в соседнем автомобиле за рулем будет женщина. Отмечалось даже, что допуск женщин к управлению машиной приведет к беспорядочным половым связям и крушению саудовской семьи. Один из высокопоставленных богословов, не приводя, доказательств утверждал, например, что вождение вредит яичникам.

После мирового падения цен на нефть Саудовская Аравия пытается перестроить экономику, чтобы не зависеть от углеводородов, и мотивирует подданных искать работу в перспективных секторах хозяйства. Многие женщины королевства вынуждены были заказывать такси, чтобы ехать на работу, что снижало их доход и не мотивировало продолжать трудовую деятельность.