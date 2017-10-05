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Кремлевский престол

Чем Путин удивил короля крупнейшей нефтяной державы

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Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Владимир Путин
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд и Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

В четверг, 5 октября, в Кремле принимали короля Саудовской Аравии. Приезд Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда значим не только тем, что это первый визит монарха, но и тем, что переговоры с Хранителем двух святынь (мечетей аль-Харам в Мекке и Мечети пророка в Медине) должны были расставить точки над «i» в вопросах, связанных с рынком нефти и военно-техническим сотрудничеством. Среди кремлевской позолоты привыкшие к роскоши саудиты решали судьбу пакета оружейных контрактов на сумму свыше трех миллиардов долларов. А глава Чечни Рамзан Кадыров, отмечавший свой день рождения, с интересом фотографировал место для трона в Андреевском зале.

Все могут короли

О предстоящем визите короля москвичи могли узнать не только из новостей. В начале октября Российско-Саудовский инвестиционный фонд разметил на трассе из аэропорта Внуково плакаты с приветствием «Хранителю двух исламских святынь его величеству королю Саудовской Аравии». Делегация, насчитывавшая почти тысячу человек, сняла все люксовые номера в самых дорогих гостиницах российской столицы. Стремясь угодить привыкшим к восточной роскоши гостям, в номерах поменяли мебель, уложили ковры и расставили невысокие топчаны. Сам король остановился в Four Seasons. Эта отельная сеть частично принадлежит его племяннику, принцу Аль-Валиду.

О том, как путешествует король и его свита, ходят легенды. Особенно впечатляет количество перевозимого багажа — счет идет на сотни тонн. Самолетами переправляют технику, автомобили, лифты и даже трап-эскалатор, длина которого в сложенном виде составляет 15 метров. Вот с ним-то и вышла неприятность. Технические специалисты, прибывшие в составе делегации, самостоятельно собирали это королевское ноу-хау. Но на русской земле что-то пошло не так. 81-летний монарх ступил на эскалатор, проехал треть пути, и трап заклинило. Пожилой король, опирающийся на палочку, с трудом самостоятельно преодолел несколько ступенек.

В Кремле обошлось без сбоев. Поскольку государственный визит — высший уровень из всех возможных — подразумевает пышную церемонию встречи, принимая во внимание возраст монарха, ее все-таки сократили. По традиции, делегации двух стран выстроились вдоль Андреевского зала. В этом парадном помещении Большого Кремлевского дворца, восстановленном в 90-е годы, обозначено и место для трона. Точнее, престол с репликами царских кресел. Вот в этом направлении Владимир Путин и повел своего гостя, обводя своды зала руками и рассказывая что-то с помощью переводчиков.

Когда король и президент покинули зал, к престолу подошел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выделялся на общем фоне своим полувоенным нарядом — темно-зеленым френчем. Оставшись на несколько мгновений в одиночестве, Кадыров достал телефон и сфотографировал место для трона. А потом еще попозировал для своего Instagram с руководителями Ингушетии и Татарстана. Все трое представляли мусульманскую часть Российской Федерации.

Арабские журналисты тем временем предостерегали российских коллег от ошибки: имя их короля следовало произносить полностью и только полностью. «Покороче никак! Только Сальман бен Абдель Азиз!» — с почтением возвышая голос, говорил на прекрасном русском один из гостей.

Ждали десять лет

Отношения между Москвой и Эр-Риядом не всегда складывались гладко. Первый официальный визит представителей Саудовской Аравии в Москву после распада СССР состоялся в 2003 году. Для действующего короля, занявшего престол в 2015-м, нынешний визит первый в новом качестве, но в Москве он уже бывал в 2006 году, будучи правителем Эр-Рияда.

А вот Владимир Путин посетил эту арабскую страну лишь однажды — десять лет назад, но вспоминает ту поездку с теплом. Его встречали по-королевски, с пушечным салютом и кавалерийским эскортом. Монарх предоставил в распоряжение гостя целый дворец и великодушно предложил ему менять по своему усмотрению график визита. Дорогу перед Путиным усыпали лепестками роз, а танцоры эффектно подарили кинжал (можно представить, что пережила в этот момент личная охрана президента). Колорита добавляли наряды российских журналисток — им пришлось надеть хиджабы.

Всего за несколько лет до того визита Россия обвиняла Саудовскую Аравию в финансовой поддержке чеченских террористов. Эр-Рияд выражал недовольство отношением Москвы к мусульманам своей страны. Но во имя совместной борьбы с терроризмом стороны вступили в диалог. Тогда Путин покинул королевство с высшей наградой королевства — орденом Абдель Азиза. Напоследок он пригласил тогдашнего короля Абдаллу, единокровного брата нынешнего правителя, совершить ответный визит в Москву. Визита пришлось ждать десять лет — Эр-Рияд предпочитал смотреть в сторону Вашингтона.

Калашников и пшеница

Перед визитом Сальмана Бен Абдель Азиза министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что встреча лидеров станет «поворотным пунктом в отношениях и выведет сотрудничество на новый уровень, обеспечивающий плодотворный вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке». О том, что у Москвы действительно большие ожидания, особенно в части военно-технического сотрудничества, газете «Коммерсантъ» рассказали источники, работающие в этой сфере.

По словам собеседников издания, российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше трех миллиардов долларов, в том числе на поставку нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». На протяжении десяти лет Москва пыталась выйти на оружейный рынок Эр-Рияда, но до контрактов дело ни разу не доходило.

В итоге по линии «Рособоронэкспорта» был подписан только договор на организацию в королевстве лицензионного производства автоматов АК-103 и патронов различного назначения. Из 14 бумаг, заверенных делегациями, можно выделить соглашение об исследовании и сотрудничестве в космическом пространстве и программу в области использования атомной энергии. Да еще Минсельхоз договорился о поставках в Саудовскую Аравию российской пшеницы, хотя экспорт российского ячменя уже составляет почти половину двустороннего товарооборота на сумму более 200 миллионов долларов.

Возможно, в области политики переговоры прошли успешнее. Стороны затронули ситуацию на рынке нефти (здесь цель общая — достижение стабильности), а также конфликты на Ближнем Востоке. Последнее, как выразился Лавров, король и президент обсудили «доверительно».

Сальман бен Абдель Аль Сауд позитивно оценил усилия России по урегулированию в Сирии. И не преминул уколоть Иран. «Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Залива и Ближнего Востока потребуют от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела государств, отказа от деятельности по дестабилизации ситуации в этом регионе», — медленно, сверяясь с исписанными крупным шрифтом бумагами, произносил король. Поправив очки в золотой оправе, он отметил, что отношения Москвы и Эр-Рияда, по его оценкам, «характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы».

«Это был дружеский, обстоятельный разговор, в основе которого было взаимное желание Москвы и Эр-Рияда последовательно наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях», — рассказал по итогам переговоров Лавров. Его коллега Адель ибн Ахмед аль-Джубейр использовал выражения посильнее. На его взгляд, «отношения между двумя странами выходят на новые горизонты, которых мы не могли даже представить ранее».

Напоследок король Сальман Бен Абдель Азиз пригласил Владимира Путина в гости. Российский президент приглашение принял и обещал посетить Саудовскую Аравию еще раз. Но сроки не обозначил.

Татьяна Меликян

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