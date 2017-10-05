Путин рассказал о переговорах с королем Саудовской Аравии

Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву придаст новый мощный импульс развитию двусторонних отношений между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с ним в узком составе, передает в четверг, 5 октября, РИА Новости.

По словам главы государства, беседа с монархом была содержательной, предметной и доверительной, разговор касался двусторонних отношений и ситуации в регионе, уточняет ТАСС.

Саудовский лидер в свою очередь отметил, что взгляды Москвы и Эр-Рияда на многие региональные и международные проблемы совпадают. На встрече с Путиным он заявил о стремлении продолжить сотрудничество с Россией для достижения стабильности на нефтяных рынках и пригласил российского лидера посетить его страну.

Абдель Азиз Аль Сауд также призвал найти политическое решение кризиса в Сирии, которое бы гарантировало безопасность и стабильность в стране, а также сохранение ее территориальной целостности. Эр-Рияд, по его словам, намерен добиваться урегулирования этого вопроса в соответствии с решениями Женевы и резолюцией Совета безопасности ООН.