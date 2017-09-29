Кремль понадеялся на мощный импульс в отношениях с Саудовской Аравией

Кремль заинтересован в развитии диалога с Саудовской Аравией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии приезда короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву. Слова представителя Кремля передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 29 сентября.

«Главная наша надежда заключается в том, что этот визит придаст новый мощный импульс развитию двусторонних отношений, потому что потенциал наших отношений гораздо богаче, чем ситуация де-факто», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил важную роль Саудовской Аравии «в арабских и межарабских делах». «Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности», — добавил он.

Король Салман посетит Москву в первой декаде октября, в Кремле готовятся к визиту, уточнил Песков.

В феврале прошлого года Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, что Саудовская Аравия поддерживает заключенные Россией и США договоренности о прекращении огня в Сирии.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в рамках ОПЕК.