ОПЕК продлит соглашение о глобальном ограничении нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлит действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Нефтяной картель и его лидер — Саудовская Аравия — не станут наращивать добычу в ближайшее время, сказал собеседник агентства, знакомый с политикой Эр-Рияда. «ОПЕК, скорее всего, не сойдет с выбранного пути до конца 2018 года. Нам нужно, чтобы коммерческие запасы уменьшились», — уточнил он.

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В ОПЕК полагают, что в следующем году потолком цен на нефть станет отметка в 60 долларов за баррель, добавил источник.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, баланс спроса и предложения на мировом рынке продолжает восстанавливаться, а запасы сырья снижаются.

26 октября наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о намерении поддержать продление договора ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти.

Днем ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова нарастить производство нефти на 3,5-4 миллиона тонн, если договор об ограничении добычи не будет продлен.

В 2016 году ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились о сокращении добычи нефти на полгода. В мае текущего года участники соглашения решили продлить ограничение производства до марта 2018-го.