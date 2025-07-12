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18:49, 12 июля 2025Силовые структуры

Напавший на школьниц подросток объяснил свой поступок

Напавший на школьниц в Домодедово объяснил поступок ненавистью к женщинам
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал СК Подмосковья

16-летний подросток, напавший на школьниц в Подмосковье, объяснил поступок мизогинией. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Как пишет газета, на преступление юноша решился, пока его семья уехала на реку купаться. Помимо ненависти к женщинам, у школьника имеются и суицидальные наклонности. Вернувшись, он заперся в комнате и попытался совершить самоубийство. Ему оказали медицинскую помощь, необходимости в госпитализации не было. О нападении стало известно вскоре после этого. В прощальной записке подросток упомянул, что причисляет себя к движению инцелов — людей, неспособных найти сексуального партнера.

По предварительным сведениям, юноша не состоял на учете в ПНД, однако в прошлом году пытался избить подростка, с которым раньше враждовал. В целом напавшего характеризовали довольно нервным и агрессивным. Некоторые знакомые объясняли такое поведение тем, что из-за плохого здоровья школьнику пришлось бросить плавание, в котором он делал успехи.

Инцидент произошел в садовом товариществе «Пеленг» в Домодедово. В момент нападения школьницы 13 и 16 лет катались на велосипеде в лесу. Юноша был вооружен молотком. Одной из девочек удалось скрыться, другую нашли без сознания в лесу. Они находятся в отделении реанимации. На подростка возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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