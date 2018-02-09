«Газпром» намекнул Европе на грядущий дефицит газа

В 2019 году Россия может увеличить свою долю на газовом рынке Европы до 40 процентов, но странам ЕС нужно готовиться к грядущему дефициту и росту цен на топливо. Об этом заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью агентству Reuters.

Многие аналитики считают, что Европа вскоре столкнется с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил он. «Европа полностью просчиталась, когда решила, что ей не понадобится много дополнительного газа, а если он все-таки понадобится, то его можно будет получить из источников вне России», — сказал Медведев.

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Поставки газа из США останутся «скромными, дорогими и в основном пойдут в Азию», полагает он. При этом Россия в состоянии поставить необходимые Европе объемы газа, несмотря на увеличение экспорта топлива в Китай.

«Но Европа должна решить сейчас. Нужно задуматься прямо сейчас о том, кто будет покрывать дополнительный спрос после 2025 года. К сожалению, энергетического диалога между Россией и ЕС нет», — подчеркнул топ-менеджер.

Даже если «Газпром» запустит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», их объемов не хватит для компенсации грядущего дефицита, считает Медведев. «И СПГ (сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру») не сможет покрыть этот разрыв», — констатирует он.

Медведев 7 февраля сообщил, что в 2017 году компания нарастила свою долю на рынке Европы до 34,7 процента.

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