Россия раскрыла план ведения торговой войны с США

Министр экономического развития Максим Орешкин раскрыл, по каким группам товаров будет нанесен ответный удар в торговой войне с США. Слова министра приводит РИА Новости.

По словам Орешкина, импортные пошлины будут введены против строительно-дорожной техники из США, а также ряда других товаров. Министр исключил возможность введения пошлин на лекарства, так как пошлины вводятся только на те товары, которым на российском рынке есть альтернатива.

Материалы по теме Упали в яму Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно

«У нас список отработан. Он связан, во-первых, с товарами, которыми у нас достаточный объем торговли с Соединенными Штатами Америки. Второе — проведена оценка так, чтобы не повредило ни российскому потребителю, ни российским гражданам, не оказало негативного влияния на инвестиционные процессы», — заверил министр.

Ранее во вторник, 19 июня, Министерство экономического развития России объявило торговую войну США. Ведомство анонсировало введение собственных пошлин на импорт товаров из США, однако полный перечень американской продукции ведомство не раскрывает.

Вашингтон развязал мировое торговое противостояние в марте, когда Дональд Трамп постановил ввести торговые пошлины на сталь и алюминий из США. Вслед за эти решение в торговую войну начали вступать ведущие экономики мира — от Европы до Индии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!