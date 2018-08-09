Раскрыты подробности новых санкций США против России

Новые антироссийские санкции затронут экспорт электроники, а также ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепартамента США, выступившего на телефонном брифинге для европейских журналистов.

«Ограничительные меры затронут многие высокотехнологические сферы, включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа», — сказал представитель ведомства.

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Он отметил, что правительство США не обговаривало свои санкции с зарубежными партнерами. По его словам, они должны будут самостоятельно принять решение о введении дополнительных санкций в отношении России.

Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес.

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