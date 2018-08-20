Раскрыто отношение Путина к новым санкциям США

Кремль будет реагировать на новые санкции США, руководствуясь интересами страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 августа.

«Президент России все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся. Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется. Но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона», — сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что новые ограничительные меры нанесут вред всей международной торговле. По его словам, законопроект, который 8 августа анонсировал Вашингтон, является продолжением «недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий».

13 августа Песков, комментируя возможные ответные шаги со стороны Москвы, заявил, что основополагающим является принцип взаимности.

Новая волна санкций затронет экспорт электроники и ряда компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Первый блок вступит в силу 22 августа, активация второго запланирована на осень. Авторы документа считают Россию ответственной за инцидент с применением химоружия в британском Солсбери.

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