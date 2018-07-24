Трамп предрек новое российское вмешательство

Россия еще раз попытается вмешаться в выборы в США в ноябре этого года. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп, передает Reuters.

Речь идет о выборах в Конгресс. По мнению американского лидера, Москва будет поддерживать Демократическую партию, а не Республиканскую, несмотря на то, что, по утверждениям разведки, Россия была причастна к победе республиканского кандидата на выборах президента в 2016 году.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться за возможность повлиять на предстоящие выборы, — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте. — Основываясь на том, что до меня ни один президент не был так жесток с Россией, они будут продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа!»

В феврале бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон предположил, что Россия уже пытается вмешаться во внеочередные выборы в американский Конгресс. До этого, в январе, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход выборов в ноябре.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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