Трамп поверил во вмешательство России в американские выборы

Президент США Дональд Трамп признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Об этом он рассказал журналистам во время общения в Белом доме, передает Fox News.

«Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство [России в выборы], могли быть и другие люди. И не было никакого сговора», — рассказал президент США. Трамп заявил, что полностью доверяет спецслужбам и нет причин, по которым Россия не могла бы вмешаться в выборы.

Трамп сообщил, что оговорился на встрече с Владимиром Путиным 16 июля, когда он отклонил обвинения против российского вмешательства в выборы США. «Давайте смотреть на вещи реально: действия России не оказали влияния [на исход выборов]», — добавил Трамп.

Американский лидер пообещал «агрессивно» предотвращать любые попытки вмешательства в выборы. Он добавил, что санкции США в отношении России сохранятся.

17 июля, во вторник, Трамп сообщил, что встреча с Путиным прошла еще удачнее, чем саммит НАТО, что навлекло на него яростную критику со стороны американцев.

16 июля, на совместной пресс-конференции Трампа и президента России Путина, американский лидер сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США «виноваты обе стороны». Он пояснил, что не видит доказательств российского «следа» в выборах, что Кремль также опровергает.

6 июля президент США признал, что Россия могла вмешиваться в американские выборы, добавив, что это могли сделать и люди из других стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!