Трамп отказался верить в продолжение российского вмешательства

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, будто Россия продолжает вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Его слова передает Reuters в среду, 18 июля.

Такое заявление американского лидера идет вразрез с утверждениями американской разведки о том, что Москва продолжает влиять на политическую ситуацию в стране.

Ранее 18 июля во время выступления в Белом дома Трамп сказал, что полностью доверяет американским спецслужбам. Перед этим он признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.

16 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным американский лидер сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Тогда он уточнил, что не видит доказательств присутствия «российского следа» в выборах.

В феврале бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал предположение, что Россия уже пытается вмешаться во внеочередные выборы в американский Конгресс.

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