Белый дом погрузился в темноту после слов Трампа о доверии к разведке

@ABC / Twitter

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед конгрессменами в Белом доме неожиданно погас свет. Это произошло, когда глава государства говорил о доверии к спецслужбам. Видео инцидента опубликовал ABC News.

Президент США говорил о доверии к разведке в вопросе вмешательства России в американские выборы. «Я хочу сказать, что полностью доверяю разведке США. И полностью верю в наши спецслужбы. Ой, они выключили свет. Должно быть, это агенты разведки», — сказал Трамп и поинтересовался, все ли в порядке.

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Ранее Трамп признал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году и пообещал жестко предотвращать любые подобные попытки в будущем.

16 июля во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп сообщил, что в скандале с российским вмешательством в выборы США виноваты обе стороны. Тогда он уточнил, что не видит доказательств российского следа в выборах, что Кремль также опровергает.

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