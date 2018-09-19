США передумали насчет санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон не собирается вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Polskie Radio.

В то же время Трамп в очередной раз раскритиковал российский газопровод. «Это очень плохой проект для жителей Германии. Немцы платят миллиарды долларов в год за российскую энергию. Я могу вам сказать, что немцам это не нравится», — отметил он.

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Дуда, в свою очередь, согласился с американским коллегой и подчеркнул, что «Северный поток-2» несет большую угрозу энергетической безопасности Европы.

Ранее министр энергетики США Рик Перри подтвердил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против проекта газопровода «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит российского газа через Украину.

«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны.

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