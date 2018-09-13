США сравнили «Северный поток-2» с бутылочным горлышком

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», но при этом не исключает поиска взаимных точек соприкосновений с Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Говоря об истоках нежелания реализации проекта, Перри сравнил газопровод с «бутылочным горлышком». «Мы выступаем против "Северного потока-2", который означает, что две трети ресурсов пойдет через одного поставщика, и это будет некое бутылочное горлышко, если что-то пойдет не так», — пояснил он.

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При этом Перри выразил уверенность, что США и Россия смогут найти «точки соприкосновения, чтобы сделать этот мир лучше». По слова министра, ни Москва, ни Вашингтон не желают дойти до стадии, когда против российского газопровода будут введены санкции.

«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны. Новый газопровод должен заменить старый маршрут через Украину.

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