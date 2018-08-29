Партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2» испугался США

Немецкий энергетический концерн Uniper сообщил, что может отказаться от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», в котором выступает инвестором, из-за опасений попасть под санкции США. Об этом заявил член правления компании Кристофер Дельбрюк, слова которого приводит немецкое агентство Finanz Nachrichten.

«Конечно, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям. В этом случае нас бы исключили из платежного оборота, мы больше не могли бы использовать американский доллар в торговых операциях», — сказал Дельбрюк.

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При этом он выразил надежду на лучшее и на то, что все стороны «будут действовать благоразумно».

«Северный поток-2» упоминается в прошлогоднем американском законе «о противодействии противникам Америки посредством санкций». В нем говорится, что США будут противодействовать строительству газопровода. Кроме того, президент страны получает право вводить санкции против любых компаний, которые принимают участие в российских энергетических проектах и инвестируют в них более миллиона долларов единовременно и более пяти миллионов в год.

Ранее Вашингтон, пытающийся поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу, грозил санкциями партнерам «Газпрома» по «Северному потоку-2». Российская компания является единственным акционером Nord Stream 2 AG — оператора газопровода. Еще пять компаний — Uniper, Engie, Shell, OMV и Wintershall — выступают в роли финансовых инвесторов, не владея долей в проекте из-за опасений попасть под санкции.

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