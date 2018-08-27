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Украина оценила свои потери от «Северного потока-2»

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После прекращения транзита российского газа Украина потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций, передает «Интерфакс».

«Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону», — предостерег Витренко. Он уточнил, что потери составят три процента от ВВП страны.

«Северный поток-2» вызывает самое серьезное беспокойство Украины. Ранее президент страны Петр Порошенко назвал газопровод «троянским конем» Кремля и призвал Евросоюз сопротивляться этому проекту.

Украину в этом вопросе поддерживает и США. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президента страны Дональда Трампа беспокоит, что «Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам», и призвал искать альтернативы российской газовой гегемонии.

Однако, например, канцлер Германии Ангела Меркель успокоила, что из-за газопровода зависимость Европы от России не вырастет. Она уточнила, что объемы российского газа, который идет на запад, надо увеличивать.

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