Россию и Украину предложили помирить ради «Северного потока-2»

России и Украине следовало бы помириться, чтобы решить потенциальные проблемы, вызванные реализацией проекта «Северный поток-2». Подобное мнение в интервью украинскому каналу NewsOne выразила бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Анна Герман.

«Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло», — утверждает Герман.

По ее словам, нынешний украинский парламент принять подобное решение просто не в состоянии. По ее мнению, необходимо проведение очередных выборов, чтобы «избрать вменяемых людей, которые могли бы пересмотреть концепцию отношений с Россией». Она уверена, что с Россией можно найти компромисс, который остановит реализацию «Северного потока-2».

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Российские власти не намерены отказываться от реализации проекта. Все препятствия для очередного газопровода министр энергетики Александр Новак считает абсурдными. Единственной страной, которая все еще может повлиять на строительство газопровода, остается Дания, где власти пока не решили, несет ли он какую-то угрозу королевству.

Также за реализацию проекта санкциями грозят США. Дональд Трамп неоднократно грозил российским и европейским компаниям ограничениями в случае реализации российского проекта.

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