Препятствия для «Северного потока-2» назвали абсурдными

Министр энергетики России Александр Новак назвал «абсурдным и странным» подготовленный в США законопроект о санкциях в отношении участников проекта «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

«Я не видел этого законопроекта, его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный», — сказал Новак.

18 июля сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в сенат законопроект о наложении санкций на компании, инвестирующие в российские проекты по экспорту энергоносителей. В их число входит и строящийся газопровод «Северный поток-2», который соединит Россию с Западной Европой в обход Украины.

К инвесторам в документе отнесены акционеры компаний-операторов, а также поставщики товаров, сырья и услуг для энергопроектов и банки, выдающие гарантии. Кроме того, законопроектом предусмотрены поощрительные меры для экспортеров сжиженного природного газа из США. Документ получил название «Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками-партнерами в Европе».

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«Когда одна страна позволяет другой агрессивной, оппортунистической стране, такой как Россия, иметь такое сильное влияние на ее энергетическую безопасность, это становится проблемой», — отмечал Баррассо.

До этого о возможных санкциях в отношении участников «Северного потока-2» высказывался американский Госдепартамент.

«Северный поток-2» планируется запустить в конце 2019 года. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров природного газа в год. Оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG. Его единственный акционер — «Газпром». Его европейские партнеры — немецкие Wintershall и E.ON Ruhrgaz, голландская Nederlandse Gasunie и французская GDF Suez — вложились в проект не напрямую, а через дополнительные соглашения.

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