Германия согласилась на «зависимость» от России

Газопровод «Северный поток-2» не заставит Германию зависеть от России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед студентами в Тбилиси, передает Reuters.

«Мы уже видим, что это не приведет к нашей зависимости», — заявила она. Как она подчеркнула, из-за запуска «Северного потока-2» влияние России на Германию резко не вырастет.

По ее словам, проект имеет прежде всего экономическое значение, поскольку необходимо переправлять на запад газ из разных российских месторождений. По мнению Меркель, уже в следующем десятилетии газ заменит уголь, поскольку является более экологичным топливом.

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Меркель так же заметила, что транзит российского газа через Украину надо сохранить и после того, как новый газопровод будет запущен. О том, что украинский транзит должен продолжить существовать Меркель уже официально заявляла перед встречей с президентом России Владимиром Путиным 19 августа. Путин в свою очередь заметил, что в этом случае транзит российского газа должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.

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