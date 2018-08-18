Путин и Меркель оценили судьбу Украины после запуска «Северного потока-2»

Украина должна сохранить роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу, несмотря на реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Она также отметила, что рада началу промежуточных переговоров между Россией и Украиной при участии ЕС.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.

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Встреча Путина и Меркель проходит в замке Мезеберг под Берлином. Среди заявленных тем — ситуация на Украине, сирийское урегулирование, новые санкции. Помимо этого, стороны также затронут экономические отношения.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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