Раскрыты темы предстоящей беседы Путина и Меркель

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал темы, которые планируют обсудить президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине 18 августа. Об этом сообщает РБК во вторник, 14 августа.

«Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам, это и международный круг вопросов — по Украине, Сирии, рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются страны, и с последствиями этих рестрикций», — сказал он.

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По его словам, стороны также затронут экономические отношения, в частности реализацию проекта «Северный поток-2».

Последний раз Путин и Меркель встречались в Сочи 18 мая. Тогда немецкие журналисты раскритиковали поступок российского лидера, который при встрече вручил канцлеру букет цветов. В свою очередь, Владимир Шевченко, руководитель протокола первого президента страны Бориса Ельцина, заявил, что глава государства действовал в рамках традиций. Он подчеркнул, что Путина и Меркель связывают хорошие человеческие отношения.

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