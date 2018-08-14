Россия разрешила построить «Северный поток-2» полностью

Компания Nord Stream 2 AG получила от России все необходимые разрешения для строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила пресс-служба оператора проекта.

«На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода "Северный поток-2"», — говорится в сообщении. Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор).

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Участок газопровода, проходящий по дну российского территориального моря (примыкающий к сухопутной территории или внутренним и морским водам государства морской пояс шириной до 12 морских миль, отмеряемых от морских линий), имеет длину около 114 километров. При строительстве будут учтены все природоохранные аспекты «в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы».

Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства также дало свое согласие на реализацию проекта. Кроме того, полные комплекты разрешений уже были получены от следующих стран ЕС: Германии, Финляндии и Швеции. Сообщалось также, что Дания — единственная страна, которая пока не одобрила проект.

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