Порошенко предупредил Европу о «троянском коне» Кремля

Газопровод «Северный поток-2» является «троянским конем» Кремля, и Европейскому союзу необходимо противостоять этому российскому проекту. С таким заявлением в пятницу, 10 августа, выступил президент Украины Петр Порошенко. Его послание размещено в Facebook.

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«"Северный поток-2" — это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности», — уверен украинский лидер.

По его словам, «отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета Евросоюза и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза».

«Призываю наших европейских партнеров поскорее избавиться от обманных и гибельных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность», — заключил Порошенко.

1 августа коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал способы, которые, по его мнению, могут остановить строительство «Северного потока-2». Это американские санкции, резкое изменение отношения к проекту со стороны Германии, а также позиция Дании, которая пока остается единственной европейской страной, не давшей разрешения на работы в своих территориальных водах.

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