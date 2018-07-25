В Германии начали строительство «Северного потока-2»

Судно Castro 10 (C10) начало подготовительные работы по укладке газовых труб в рамках проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает компания Nord Stream 2.

Корабль работает над морским прибрежным участком, который будет соединен с сухопутной частью трубопровода. Для этого экипаж судна сваривает части трубопровода. Параллельно продолжаются подготовительные работы в Грайфсвальдском заливе, где пять экскаваторов создают 25 километровую траншею для последующей укладки труб. Работы в заливе завершатся до конца года.

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Активно против реализации российского проекта выступают США. Так, американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес на рассмотрение законопроект о наложении санкций в отношении компаний, инвестирующих строительство газопровода «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Западную Европу.

Президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял, что проект «Северный поток-2» делает Европу зависимой от России и его энергоресурсов. Помимо этого, глава государства пообещал, что американский сжиженный газ будет конкурировать с российским топливом на европейском рынке.

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