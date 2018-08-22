Германия заинтересовалась газопроводом в обход России

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Азербайджан планирует обсудить перспективы поставок каспийского газа в Европу. Как сообщает Reuters, в ходе официальных встреч стороны рассмотрят вопросы развития инфраструктуры Южного газового коридора (ЮГК), по которому азербайджанский газ направляется через Турцию в Европу.

«Мы крайне заинтересованы в дальнейшем развитии Южного газового коридора. Это часть диверсификационной стратегии Евросоюза, чтобы обеспечить поставки газа в Европу из разных регионов, а не только из России», — передает Reuters слова высокопоставленного немецкого чиновника.

Предполагается, что начиная с 2020 года со второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз в Европу будет поставляться 10 миллиардов кубометров газа в год. В будущем планируется также доставлять по ЮГК газ из Ирана, Ирака и Туркмении.

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Южный транспортный коридор был официально открыт в Баку летом этого года. На данный момент через ЮГК газ с месторождения Шах-Дениз поставляется в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP.

В рамках проекта также запланирована разработка второй очереди газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум и строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который протянется через Грецию и Албанию, затем по дну Адриатического моря до Южной Италии. В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория намерены присоединиться к проекту.

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