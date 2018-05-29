Азербайджан открыл газопровод в Европу

В Баку состоялось официальное открытие Южного газового коридора (ЮГК), по которому газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз пойдет в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев запустил первый газ, который пойдет в Турцию для Трансанатолийского трубопровода TANAP. Глава государства поблагодарил правительства США, Великобритании и руководство ЕС за поддержку проекта ЮГК.

Материалы по теме Шампур в спину Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану Кругом враги Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться

По словам Алиева, Южный газовый коридор имеет большое значение для энергобезопасности Европы, диверсификации источников и маршрутов поставок.

«Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляем энергетическую карту континента», — сказал он.

В ЮГК участвуют Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория намерены присоединиться к проекту.

В начале мая глава Минэнерго Турции Берат Албайрак заявил, что TANAP запустят 12 июня.

Кроме TANAP в проект ЮГК входят также разработка второй очереди газового месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум и Трансадриатический газопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP), который протянется через Грецию и Албанию, затем по дну Адриатического моря до Южной Италии. Планируется, что с 2020 года по Южному газовому коридору в Европу ежегодно будет транспортироваться 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



