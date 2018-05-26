«Газпром» договорился продлить «Турецкий поток» до ЕС

Компания «Газпром» и правительство Турции подписали документы о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Строительством сухопутного участка займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S. Ее создадут на паритетной основе.

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Газпром и турецкая Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botas) подписали также документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям поставки российского газа турецким потребителям. Разбирательство прекратят в ближайшее время.

Ранее 30 апреля «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока». Строительство газопровода началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария.

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