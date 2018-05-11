Газопровод в обход России запустят в День России

Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет запущен 12 июня нынешнего года. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил глава Минэнерго Турции Берат Албайрак, сообщает агентство Anadolu.

«Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Анкары», — сказал он. В церемонии запуска нового газопровода примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, отметил он.

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Албайрак сравнил проекты TANAP и Nabucco. «Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу», — сказал министр. Летом нынешнего года Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море, добавил он.

Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу.

30 апреля российский концерн «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

В феврале вице-президент азербайджанской компании Socar Виталий Беглярбеков в интервью Reuters подтвердил, что экспорт газа в Европу по TANAP начнется в ближайшие годы. «ЮГК (Южный газовый коридор — прим. «Ленты.ру») будет запущен в срок — в 2020 году», — сказал он. Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся в начале июля нынешнего года, отметил Беглярбеков.

TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу «Турецкий поток». Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.

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