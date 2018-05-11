Экономика
 
Последние новости
Украинский телеканал подвергся нападению и репрессиям за показ концерта 9 мая
Полуголый Смолов вместе с Водяновой попали на обложку журнала
Тигр убил торговца снадобьями из тигров
На Украине забили тревогу из-за возможного вторжения России через Крым
Самойлова объяснится за провал на «Евровидении»
Национальный бренд Украины засмеяли за схожесть с PornHub
Израиль похвалил Россию за отсутствие у Сирии С-300
В Осло умер Михаил Альперин
Путину отказали в «военной прогулке» до Киева
Новости партнеров

Газопровод в обход России запустят в День России

Перейти в «Мою Ленту»

Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет запущен 12 июня нынешнего года. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил глава Минэнерго Турции Берат Албайрак, сообщает агентство Anadolu.

«Ввод TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической политики Анкары», — сказал он. В церемонии запуска нового газопровода примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, отметил он.

Албайрак сравнил проекты TANAP и Nabucco. «Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу», — сказал министр. Летом нынешнего года Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море, добавил он.

Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу.

30 апреля российский концерн «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

В феврале вице-президент азербайджанской компании Socar Виталий Беглярбеков в интервью Reuters подтвердил, что экспорт газа в Европу по TANAP начнется в ближайшие годы. «ЮГК (Южный газовый коридор — прим. «Ленты.ру») будет запущен в срок — в 2020 году», — сказал он. Поставки газа в Турцию по TANAP начнутся в начале июля нынешнего года, отметил Беглярбеков.

TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу — трубопроводу «Турецкий поток». Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: TANAP projesini 12 Haziran'da devreye alıyoruz
«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
Грузия окончательно отказалась от российского газа
Турция и Азербайджан решили ускорить строительство газопровода в обход России
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 мая

Деды поднимали

Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
17:12Сегодня

На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций

13:4728 апреля

«Газпром нефть» представила программу по изучению редкого арктического животного

16:49Сегодня

Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Экономика09:4528 апреля

Продавцы хорошего настроения

Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
17:03Сегодня

Названы регионы с самой доступной мобильной связью

15:54Сегодня

В Москве стартовал международный турнир по футболу среди детей-сирот

16:3524 апреля

Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

Экономика00:01 6 мая
Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг

Бедные русские

Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
14:10Сегодня

В России предложили сократить расходы на пенсии

14:3023 апреля

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

13:26Сегодня

Госдума решила вопрос с импортными лекарствами

Россия
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей
Бабушки из «Отрядов Путина» сожгли Трампа и пригрозили США ядерной войной
Науку и образование в России разделят
Власти Подмосковья рассказали об организации детского отдыха
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
«Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей»
России стоит легализовать марихуану. И вот почему
Все материалы
Мир
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Израиль похвалил Россию за отсутствие у Сирии С-300
Боевики похвастались поимкой российских диверсантов
Родители сдали в полицию зарезавшую мужа-насильника дочь
Серийный насильник с афро объявился в Лондоне
Иран обвинил Израиль в пособничестве ИГ
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
На Украине забили тревогу из-за возможного вторжения России через Крым
Украинский телеканал подвергся нападению и репрессиям за показ концерта 9 мая
В Киеве задумались об отмене празднования Дня Победы 9 мая
Путину отказали в «военной прогулке» до Киева
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Газопровод в обход России запустят в День России
Кудрин согласился возглавить Счетную палату
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
В Москве стартовал международный турнир по футболу среди детей-сирот
В России предложили сократить расходы на пенсии
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
У крыс нашли признаки человеческого сознания
Турецкий F-35 совершил первый полет
Российский генерал объяснил уничтожение «Панциря» израильской ракетой
Индийцы устали ездить внутри Т-90 и установили снаружи кресла
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Свободы у нее не было»
Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
Полуголый Смолов вместе с Водяновой попали на обложку журнала
Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную
UFC уволил бойца за отказ драться с россиянином
«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»
Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
Объявлен капитан сборной России на домашнем чемпионате мира
Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию
Все материалы
Культура
Общество мертвых поэтов
Канны-2018. День 2: Цой и Майк глазами Серебренникова
Гора родила мышь
Канны-2018. День 1: Звездное фиаско, чернокожие лесбиянки и гибридный ад
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
В Осло умер Михаил Альперин
Самойлова объяснится за провал на «Евровидении»
Подсчитаны траты России на Самойлову на «Евровидении»
Украинский музыкант Олег Скрипка предрек суд над Россией в Гааге
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
В сети поискали причины провала Самойловой на «Евровидении»
Китай лишился «Евровидения» из-за желания вырезать геев
Популярная порноигра оказалась воровкой паролей
На сахалинскую журналистку наорали в прямом эфире из-за куртки
Все материалы
Ценности
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Национальный бренд Украины засмеяли за схожесть с PornHub
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Женщины показали проблемные места во имя красоты
Рианна показала свое нижнее белье
Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Вот увидишь!
Проблемы со зрением можно решить всего за несколько минут
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Компания Porsche усовершенствовала гоночный 911-й
Ford решил заново изобрести автомобиль
Два суперкара Audi R8 заехали в здание за миллиард долларов
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы