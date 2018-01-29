Грузия окончательно отказалась от российского газа

Грузия окончательно отказалась от покупок газа из России. Замглавы Минэкономики Грузии Георгий Чиковани заявил, что потребности страны в этом виде топлива целиком покрывает Азербайджан, сообщает радио «Азаттык» (казахстанская редакция «Радио Свобода»).

«Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского», — пояснил он. Чиковани также опроверг прозвучавшее ранее заявление грузинской оппозиции о том, что у властей страны нет денег покупать газ у российской компании «Газпром» после того, как Тбилиси и Москва в начале прошлого года заключили договор о переходе на денежную оплату стоимости транзита газа в Армению.

В апреле прошлого года на тот момент вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна собирается снизить зависимость от российского газа и до конца года отказаться от приобретения российского природного газа, заменив его топливом из Азербайджана. В 2017-м Грузия получила 100 миллионов кубометров российского газа в период до марта, после этого поставки не производились.

В начале 2017-го Грузия подписала договор с компанией «Газпром экспорт», согласно которому российская компания в прошлом году оплачивала транзит газа частично деньгами, частично сырьем, но с 2018-го планировала платить за транспортировку только деньгами. Прежде Грузия получала от транзита российского газа через свою территорию в Армению 10 процентов общего объема транспортировки. Одной из причин «переключения» Грузии на азербайджанский газ называли проект системы трубопроводов Южный газовый коридор. В рамках проекта предусматриваются поставки топлива из Азербайджана в Турцию и страны ЕС.

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