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В Швеции выступили против «Северного потока-2»

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Многие политические партии Швеции считают, что необходимо заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Sveriges Radio.

«Северный поток-2" — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём.

Такое же мнение высказали евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон, председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон и член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм. По словам политиков, Россия не уважает международное право. Они также отметили, что поддерживают решение Еврокомиссии об изменении законодательства, потому что это позволит заблокировать проект.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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