США назвали еще одну причину для новых санкций

США могут ввести новые санкций против проекта «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит российского газа через Украину. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» министр энергетики США Рик Перри.

Вторая причина для санкций против российского энергетического сектора со стороны США — «более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы». По словам министра, абсолютное большинство стран Евросоюза солидарны по этому вопросу с Вашингтоном. Исключение составляют Германия и, возможно, Австрия.

«Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы "Северному потоку-2". Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США», — заявил Перри. Он также назвал «чепухой» заявления немецких официальных лиц о том, что реальная причина санкций против «Северного потока-2» — желание поставлять больше американского СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель в августе заявила, что после того, как будет запущен «Северный поток-2», влияние России на ФРГ резко не вырастет. В то же время она подчеркнула, что транзит российского газа через Украину будет сохранен и после запуска нового трубопровода.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!