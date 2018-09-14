США заявили о своем праве наказывать «нецивилизованные» страны

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон имеет право наказывать страны за «нецивилизованное» поведение. Об этом он рассказал после встречи с российским коллегой Александром Новаком, передает РИА Новости.

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«США вправе посылать сигнал странам, которые не ведут себя как цивилизованный член мирового сообщества, что они будут наказаны. Есть множество способов сделать это. Энергетическая отрасль — один из них», — заявил он, комментируя попытки Вашингтона ввести эмбарго на экспорт нефти из Ирана и одновременную критику в адрес Москвы в использовании энергетики как инструмента давления на третьи страны.

13 сентября Перри подтвердил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против проекта газопровода «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с якобы использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

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