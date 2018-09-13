США замахнулись на новые санкции против России

Министр энергетики США Рик Перри подтвердил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Перри спросили, будут ли введены санкции в случае продолжения реализации трубопровода и планируются ли новые санкции против энергосектора. «Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», — заявил он.

Наряду с этим помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Сухой», передает ТАСС.

«Очевидно, мы очень обеспокоены тем, что их самолеты, к примеру, могут быть использованы в химических атаках против невинных в Сирии», — пояснил Биллингсли.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с якобы использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

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